ملف الخليج 365.. انتقال لاعبة طائرة الأهلي للزمالك.. تعادل منتخب مصر لليد.. تأهل عمر عصر لربع نهائي التنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها أعلن الزمالك التعاقد مع شروق فؤاد لاعبة طائرة الأهلي، وتعادل منتخب مصر لليد مع فرنسا في أولمبياد باريس، وأخيراً تأهل عمر عصر لربع نهائي التنس.

نستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

نادي الزمالك يعلن التعاقد مع لاعبة الأهلي لتدعيم صفوف فريق الطائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع لاعبة النادي الأهلي السابقة فؤاد شروق، لتدعيم فريق كرة الطائرة سيدات بالنادي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أولمبياد باريس.. عمر عصر يقصي بطل كازاخستان ويتأهل لربع نهائي التنس

حقق المصري عمر عصر لاعب التنس الفوز على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات فردي التنس والتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

التعادل يحسم مباراة منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي في أولمبياد باريس

حسم التعادل مباراة منتخب مصر لكرة اليد رجال، أمام نظيره منتخب فرنسا، بنتيجة 26-26، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، بأولمبياد باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تحريض على الانسحاب".. عقوبات قوية على سيراميكا كليوباترا بسبب مباراة الأهلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي وسيراميكا المؤجلة من الجولة 19 في بطولة الدوري المصري وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نتائج الدوري المصري.. فوز درامي لزد على مودرن سبورت.. وتعادل سلبي بين الاتحاد وإنبي

انتهت منذ قليل مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"للمرة الأولى بالأولمبياد".. واقعة غريبة لمدرب منتخب مصر لسلاح السيف

شهدت مباراة منتخب مصر لسلاح السيف رجال أمام نظيره المنتخب الفرنسي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي بأولمبياد باريس 2024، واقعة فريدة من نوعها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

Couples الدوري المصري.. قصة حازم إمام وزوجته قدرية التي بدأت في عمل خيري (صور)

يعتبر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وزوجته قدرية داوود من أكثر الثنائيات جذباً للجماهير الرياضية، نظراً لارتبطهما بأشهر العائلات الزمالكاوية في مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

يورجن كلوب يعلن مفاجأة بشأن مشواره التدريبي في الموسم المقبل

أشار المدير الفني الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لن يعود إلى التدريب خلال الفترة الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لتحقيق ميدالية في الأولمبياد.. كيف تطورت مايوهات السباحة؟ (صور)

رياضة السباحة من أشهر الألعاب الأولمبية التي تحظى بشعبية كبيرة دائماً بين جماهير العالم، نظراً لامتلاكها نجوم وأسماء كبيرة نجحت في جذب العديد من المشجعين لها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بروتوكول تعاون بين نادي مصري وليون الفرنسي

أعلن نادي دينامو إف سي المصري شراكته مع نادي أوليمبيك ليون الفرنسي للتعاون معه في مجال تطوير ناشئي ومدربي كرة القدم بالنادي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)