وزير الرياضة ينعى لاعب الملاكمة بنادي الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللاعب تامر حمزة لاعب الملاكمة بنادي الترسانة، عن عمر يناهز 17 عاماً، بعد غرقه فى حمام السباحة الخاص بنادي الترسانة، ونقله إلى مستشفى إمبابة العام بعد محاولات لإنقاذه، ولكن وافته المنية.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، "تقرر غلق كامل لحمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلي جهات التحقيق الرسمية".

وأضاف: " الوزارة إتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الإتباع".

واختتم: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب".