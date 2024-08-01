"بداية في الأهلي ورحلة أوروبية".. أرقام محمد النني طوال مشواره في كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي أمس الثلاثاء، تعاقده بشكل رسمي لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي السابق محمد النني، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الأرسنال.

وكان محمد النني أعلن رحيله بشكل رسمي عن فريق أرسنال، بنهاية الموسم الماضي، بعد 8 سنوات قضاهم داخل جدران الفريق اللندني.

ويتواجد محمد النني، رفقة منتخب مصر تحت 23 عاماً في باريس، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، الذي تمكن من قيادته إلى الدور ربع النهائي في البطولة.

مشوار محمد النني في كرة القدم

وبدأ محمد النني مشواره في كرة القدم، من ناشئين النادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الناشئين بالمقاولون في يوليو 2008.

وتم تصعيد محمد النني إلى الفريق الأول بنادي المقاولون العرب في يوليو 2010، وشارك في 39 مباراة رفقة الفريق، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهما، حتى رحل عن صفوف الفريق في 2013.

واستهل محمد النني مشواره الأوروبي في كرة القدم، من بوابة نادي بازل السويسري، الذي انضم إليه في يناير 2013، قادماً من المقاولون العرب مقابل 800 ألف دولار.

واستمر النني في صفوف بازل السويسري حتى عام 2016، وخاض النني رفقة الفريق السويسري 144 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة، وحقق النني رفقة بازل لقب الدوري السويسري في أربع مناسبات متتالية، 2012"-2013، 2013-2014، 2014-1015، 2015-2016".

وانضم محمد النني إلى فريق أرسنال الإنجليزي، في يناير 2016 قادماً من فريق بازل السويسري، وشارك النني رفقة فريق بازل في 161 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وفي سبتمبر 2019، خرج محمد النني إلى فريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، شارك رفقة الفريق التركي في 36 مباراة، ونجح في إحراز هدف وحيد وتقديم أربع تمريرات حاسمة، قبل أن يعود إلى أرسنال في أغسطس 2020.

وتوج النني رفقة فريق أرسنال بثلاثة بطولات، بواقع لقبين لكأس السوبر الإنجليزي، ولقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك محمد النني رفقة المنتخب المصري في 98 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف.

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