ستوري نجوم كرة القدم.. ملاكمة صلاح.. بلياردو إمام عاشور.. وتدريبات نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له خلال قيامه ببعض تدريبات الملاكمة، أثناء مران فريق ليفربول.

كما نشر نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عدد من الصور رفقة بعض أصدقائه.

وشارك لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له خلال تواجده في مران فريقه طرابزون سبور التركي.

وقام نجم النادي الأهلي حسين الشحات، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام" رفقة أحد أصدقائه.

ونشر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وقام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال ممارسته لعبة البلياردو.

وحرص نجم النادي الأهلي، رضا سليم على نشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك نجم منتخب مصر السابق عصام الحضري متابعيه، صورة له خلال تواجده في أحد محلات الملابس.

وقام نجم النادي الأهلي علي معلول، بنشر صورة له رفقة أحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، صورة له خلال تواجده في مران الفريق.

وحرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه صورة له، خلال تواجده إحدى مباريات النادي الأهلي.

وقام أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، بنشر صورة له رفقة زوجته وأبنائه.

كما قام النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

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