شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية "D" للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت بالاتحاد المصري لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة "D" للكرة النسائية، بمشاركة 60 مدربة تقدمن للحصول على الرخصة.

وأقيمت فعاليات اليوم الأول للدورة بحضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف العام على الكرة النسائية.

كما حضرت المسئولة عن نشاطات الكرة النسائية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي أبدت إعجابها الشديد بتنظيم الدورة، وبأجواء اليوم الافتتاحي.