شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: ميكالى لم يُهدد بالرحيل عن المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن منتخب مصر الأولمبي يحظى باهتمام كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بالإضافة إلى أن الاتحاد كان حريصا على توفير كل الإمكانيات ومحمد بركات قام بدور كبير مع الجهاز الفني واللاعبين رغم وجود العديد من الأزمات.

وقال حسين في تصريحات تليفزيونية: "روجيرو ميكالي مدرب مميز ولديه سابق خبرة في الأولمبياد، واجتمعت معه قبل ذلك، وأكد لى أنه يدرك الصعوبات وأن المنتخب الأولمبي ليس ضمن الأجندة، لأنه سبق وواجه نفس الأزمات مع البرازيل".

وأضاف: "ميكالي لم يُهدد بالرحيل عن منتخب مصر الأوليمبي، وبالعودة للوراء هناك مدربون مصريون رفضوا تولى تدريب المنتخب، لعدم وجود لاعبين أساسيين في صفوف الفريق الأول لأى نادٍ سوى لاعب أو اثنين، وبعد تولي ميكالي المسئولية ومرور عام أصبح هناك عدد كبير من اللاعبين يشاركون بشكل أساسي".

وواصل: "ميكالي مدرب جيد، وهناك لاعبون لم يقم باستدعاء بعض الأسماء المميزة في الدوري، لكنه قام بضم اللاعبين التي تواجدات معه في الفترة الأخيرة وتعرف طريقة لعبه جيدًا، وميكالي يطمح لتحقيق إنجاز مع الفراعنة".