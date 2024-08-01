شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الجولة 32 من دورى NILE والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يستضيف الأهلى نظيره البنك الأهلي، ويحل فريق سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب، ويصطدم نادي سموحة بالمصري البورسعيدي.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

يستضيف النادي الأهلي في تمام التاسعة مساءً، نظيره البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

موعد مباراة المقاولون العرب وسيراميكا

في تمام الخامسة والنصف مساءً، يحل فريق سيراميكا ضيفاً على نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز سيراميكا بهدفين نظيفين.

ويحتاج المقاولون العرب إلى الفوز في مبارياته المتبقية بالدوري للحفاظ على أمل البقاء تحت الأضواء والشهرة، وذلك من خلال رفع رصيده إلى النقطة 36 وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري.

موعد مباراة المصري وسموحة

يحل فريق الكرة الأول بالنادي المصري، ضيفاً ثقيلاً على نظيره سموحة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.



القناة الناقلة لمباريات دوري NILE

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الجولة 32 في دوري NILE، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.