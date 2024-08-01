شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم جريشة والنفراوى لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حسام جريشة لاعب النادي المصري على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 4 سنوات، لتدعيم خط الوسط في حضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل نائب رئيس النادي، ووائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبين.

كما وقع أحمد النفـراوي حارس مرمى نـادي بتروجت على عقـود انضمــامه لغزل المحلة لمدة 4 سنــوات فى صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى فى إطار سياسة النادى بتدعيم الفريق بصفقات سوبر.