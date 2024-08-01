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استبعاد منعم وتاو من قائمة الأهلي لمباراة البنك وعودة عبد القادر ومتولى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:11 م

اختار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة فريقه التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد الثنائي محمد عبد المنعم وبيرسي تاو، بينما عاد للقائمة محمود متولي عقب تعافيه من إصابته.
 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - كريم نيدفيد - محمد عبد الله - أحمد عبد القادر.

الهجوم: وسام أبو علي - محمود كهربا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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