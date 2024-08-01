شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات اليوم استعدادا لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق، اليوم الخميس، المعسكر المغلق لـ منتخب مصر للكرة النسائية ناشئات تحت 17 سنة، والذى يستمر لمدة خمسة أيام، وهو المعسكر الأول للجهاز الفنى الجديد تحت قيادة مصطفى منير المدير الفنى الجديد، استعدادًا للمشاركة فى بطولة دول شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا.

وتقام تصفيات شمال أفريقيا في تونس في شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئات تحت 17 سنة، ويسعى الجهاز الفني لاختبار جاهزية لاعباته خاصة بالتزامن مع انطلاق اختبارات الكرة النسائية في العديد من الأندية تمهيدا لانطلاق دوري منتظم.

وقرر اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد، بالإشراف على كل ما يتعلق بمنتخب الكرة النسائية ومنحه كل الصلاحيات بشأن التشاور مع الجهاز الفني في المعسكرات وخطة المنتخب المقبلة.

وودع منتخب مصر للناشئات فى شهر يناير الماضي، تصفيات كأس العالم بعد الهزيمة أمام نظيره الكاميرونى بنتيجة 5-3 فى مجموع لقاءى الذهاب والإياب فى الدور الأخير من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024.