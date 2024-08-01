الامارات | نجم غولف يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر نجم الغولف الإسباني جون رام، قائمة أعلى اللاعبين أجراً من حيث الرواتب والمكافآت والجوائز المالية في الموسم الماضي، بين كل الرياضيين المشاركين حالياً في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، المقامة في العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس المقبل.

وتسجل قوائم المنافسات في «باريس 2024» وجود 20 رياضياً، تخطت قيمة الرواتب والجوائز المالية التي حققوها على مدار موسمهم الأخير وحتى نهاية يونيو الماضي حاجز الـ35 مليون دولار، إذ تصدر الإسباني رام الرياضيين الأعلى أجراً، وشهدت وجود أربعة من نجوم كرة السلة الأميركية للمحترفين (إن بي إيه) بين المراكز الخمسة الأولى، خصوصاً أن منتخب السلة الأميركي وحده يضم سبعة من أعلى 50 رياضياً أجراً في العالم.

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمجلة «فوربس» قائمة الرياضيين الخمسة الأوائل الأعلى أجراً المشاركين في أولمبياد «باريس 2024»، على النحو التالي:

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