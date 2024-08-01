الامارات | عدّاء حافي القدمين يُهدي إفريقيا أول ميدالية أولمبية في 1960

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت دورة الألعاب الأولمبية «إيطاليا 1960» فصلاً جديداً من الأحداث الاستثنائية التي تزخر بها السجلات التاريخية للدورة الأولمبية، إذ تمكن العداء الإثيوبي آبيبي بيكيلا من تقديم أداء مبهر والجري حافي القدمين نحو الفوز في سباق الماراثون، وإهداء بلاده وإفريقيا أولى الميداليات الذهبية بتاريخ «الأولمبياد».

خرج بيكيلا (28 عاماً) من بين الصفوف ليخترق الطليعة، والجري حافي القدمين طوال مسافة الماراثون، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ ساعتين و15 دقيقة و16 ثانية، متفوقاً على المرشح الأول للفوز بالسباق حينها العداء المغربي عبدالسلام الأرضي الذي أنهى السباق متأخراً بفارق بلغ 25.4 ثانية.

ومثل بيكيلا صاحب وزن 58 كيلوغراماً و176 سنتيمتراً من الطول نموذجاً ملهماً لجيل من عدائي القارة السمراء الذين طبعوا المسافات الطويلة بطابعهم الخاص، خصوصاً أن طريق المجد الأولمبي لبيكيلا جاء صدفة بعد أن اكتشف موهبته المدرب السويدي أوميني نيسكاتي مدرب اللياقة البدنية في كتيبة حرس الإمبراطور الإثيوبي حينها هايلي سيلاسي، خصوصاً أن بيكيلا كان جندياً في تلك الكتيبة.