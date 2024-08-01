ستوري نجوم كرة القدم.. ملاكمة صلاح.. بلياردو إمام عاشور.. وتدريبات نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - وحرص نجم النادي الأهلي، رضا سليم على نشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشارك نجم منتخب مصر السابق عصام الحضري متابعيه، صورة له خلال تواجده في أحد محلات الملابس.

وقام نجم النادي الأهلي علي معلول، بنشر صورة له رفقة أحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، صورة له خلال تواجده في مران الفريق.

وحرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه صورة له، خلال تواجده إحدى مباريات النادي الأهلي.

وقام أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، بنشر صورة له رفقة زوجته وأبنائه.

كما قام النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

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