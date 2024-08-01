شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فى الجولة الـ32 لمسابقة الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يحل فريق سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب، ويصطدم نادي سموحة بالمصري البورسعيدي، ويلاقى الأهلى نظيره البنك الأهلى.

مواعيد مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري المصري

الخميس 1 أغسطس

المقاولون العرب & سيراميكا..5.30 مساء

الأهلى & البنك الأهلى..9 مساء

سموحة & المصري..9 مساء

الجمعة 2 أغسطس

الزمالك & الجونة..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.