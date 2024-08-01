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3 مباريات فى الجولة الـ32 لمسابقة الدورى المصرى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:00 ص

تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، حيث يحل فريق سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب، ويصطدم نادي سموحة بالمصري البورسعيدي، ويلاقى الأهلى نظيره البنك الأهلى.

مواعيد مباريات الجولة الـ32 لمسابقة

الخميس 1 أغسطس
المقاولون العرب & سيراميكا..5.30 مساء
الأهلى & البنك الأهلى..9 مساء
سموحة & المصري..9 مساء
الجمعة 2 أغسطس
الزمالك & الجونة..9 مساء

  القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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