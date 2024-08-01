شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: معسكر المنتخب ينطلق 25 أغسطس.. وصلاح يعامل كفرد فى الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى الأول، أنه شعر بالسعادة بالفوز الكبير الذى حققه المنتخب الاوليمبي علي إسبانيا، وتصدر المجموعة والتأهل لدور الثمانية في أولمبياد باريس.

وكشف إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد بركات المشرف علي المنتخب الأوليمبي لتهنئته والجهاز الفني بقيادة ميكالي، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن يتابع جميع اللاعبين ويتمنى له التوفيق ومواصلة المشوار لتحقيق الإنجاز المنتظر.

وأشار مدير المنتخب أن الفريق الاوليمبى يضم كوكا وإبراهيم عادل من العناصر التي اختارها حسام حسن للمشاركة مع المنتخب الأول وكوكا ظهر أساسيا.



وأوضح مدير المنتخب الأول أن محمد النني لاعب كبير وقائد ويساعد المنتخب الأولمبي وبعد اختيار القائمة السابقة اتصلت به وأخبرته إن عدم وجوده في المعسكر لا يعني ابتعاده للأبد.



⁠وأكد إبراهيم حسن أن معسكر المنتخب القادم سينطلق 25 أغسطس، لأن الدوري سينتهي 18 أغسطس واللاعبين سيحصلون على راحة لمدة أسبوع، حيث يبدأ تجهيزهم.



وعن محمد صلاح، قال مدير المنتخب المصرى أنه لاعب ذو عقلية مختلفة، متابعًا: نتعامل معه كفرد من أفراد الجهاز الفني وعلاقتنا بجميع اللاعبين واحدة.

وحرص إبراهيم حسن على تأكيد أن معظم بطولات مصر تحققت مع المدرب المصري، وأن حسام حسن كان مشارك في معظمهًا.. مستطردًا: بإذن الله نحقق انتصارات، ولكن لازم الناس تفهم أن الكرة في العالم تغيرت، وفي أفريقيا شهدنا مفاجآت كبيرة.. موريتانيا المتواجدة معنا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نجحت في الفوز علي الجزائر، ومنتخب كاب فيردي تعادل مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.

وختم حديثه ⁠بأنه لابد من إعادة مواعيد الدوري بشكلها السابق، ويجب أن نرحم اللاعبين من الضغط البدني.