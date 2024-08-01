شكرا لقرائتكم خبر عن الشراع والسلاح والطائرة الشاطئية ينافسون اليوم فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية منافساتها فى أولمبياد باريس التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل، حيث تقام منافسات الطائرة الشاطئية والشراع والسلاح، حيث يلتقى منتخب الشاطئية المكون من دعاء الغباشى ومروة مجدى مع ثنائى إسبانى، في الثانية عشر ظهرا، بينما يخوض منتخب سيدات الشيش أمام نظيره الإيطالى منافساته في الثانية عشر وخمسون دقيقة ظهرا.

ويسجل الشراع أول ظهور اليوم في المنافسات، حيث يخوض الثنائى على بدوى وخلود منسى منافساتهما في الفردى، ويلعب على بدوى منافسات فردى قوارب الليزر في الحادية عشر ظهرا، بينما تخوض خلود منسى منافسات فردى قوارب الليزر في الثانية عشر ظهرا.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبًا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.