شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز يرسم الليلة خطة عبور الزمالك للجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك اليوم الخميس، الرتوش النهائية على خطة عبور الجونة، في المباراة المقرر إقامتها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى (NILE)، ويرغب المدير الفني في العودة إلى الانتصارات بعد الخسارة في اللقاء الماضى المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وطالب جوميز اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الجونة، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الجونة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الجونة وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.