حقيقة إقالة جوميز من تدريب الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن حقيقة رحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الزمالك”:”ما يفكر به المسؤولون داخل نادي الزمالك الآن هو سداد مستحقات اللاعبين ومكافأة الكونفدرالية التي كان من المفترض كانت تسدد بدلا من دفع غرامة خالد بو طيب واستخدامات أخرى”.

وتابع “الآن يوجد خطة في نادي الزمالك للتطوير سيشعروا بذلك في الفترة المقبلة وكل ما يقال عن حقيقة رحيل جوميز كل هذا الكلام غير صحيح، وليس هناك صحة لـ إقالة جوميز أو رحيله عن تدريب الزمالك”.

وواصل :”يوجد فريق كامل من أعضاء مجلس الإدارة يبذلوا مجهود كبير جدًا في إعادة هيكلة فرق الصالات بالكامل في النادي وسيكون هناك تدعيمات أكثر لكل الفرق الجماعية”.

وتابع:” بالنسبة الموضوع وصل لمرحلة مستفزة جدًا، تشعر وكأن زيزو هو الذي يلعب في الأولمبياد وليس منتخب مصر، يوجد تركيز شديد معه، وهي من المفترض هي لعبة جماعية”.

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وأردف:” كان ممكن لـ زيزو أن يعتذر مثل الكثيرين الذين اعتذاروا ولكن هو استجاب لمهمة وطنية”.

.واختتم حديثه: “كلنا شاهدنا فيديو زيزو مع اللاعبين ودوره القيادي وأتمنى ننسى الانتماءات وندعم منتخب مصر، ونترك زيزو في حاله”.