مهاجم الاهلي السابق على رادار الزمالك

أصبح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السابق، على رادار الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد عرض خدماته على القلعة البيضاء.

وأكدت تقارير صحفية أن أليو بادجي لاعب الاهلي السابق، ونجم بوردو الفرنسي الذي تم تسريحه بعد أن أعلن النادي إفلاسه، تم عرض خدماته على الزمالك من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

وأكدت مصادر أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض السنغالى أليو بادجى على نادي الزمالك من أجل انضمامه إلى القلعة البيضاء في الموسم القادم.

وحاول وكيل اللاعبين باغراء نادي الزمالك بأن فكرة أن اللاعب “حر” بعد إفلاس نادي بوردو لن يكلف القلعة البيضاء سوى راتبه فقط.

ويضع الزمالك الكرة في ملعب المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه جوميز، لاتخاذ القرارات في ملف الصفقات.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي رفض عودته من جديد إلى صفوفه في الموسم القادم لعدم الحاجة إلى خدماته بعد أن تم عرضه على الإدارة الحمراء.