ظهور إندريك للمرة الأولى.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة ميلان

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ريال مدريد الإسباني تشكيل لاعبيه لمواجهة ميلان وديًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتضن ملعب “سولدير فيلد” في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية شيكاغو مباراة الفريقين ضمن إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

أقرأ أيضًا.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تهديد ميكالي بالرحيل عن منتخب مصر

وشهد تشكيل فريق ريال مدريد ظهور البرازيلي إندريك فيليبي لأول مرة منذ انضمامه للنادي الملكي مطلع الموسم القادم.

ويشارك لوكا مودريتش أساسيًا في وسط الملعب ويحمل شارة القيادة، ويرافقه داني سيبايوس وإبراهيم دياز أمام ميلان.

ولم يتواجد بيلينجهام أو فينيسيوس جونيور لاعبي الملكي في التشكيل.

تشكيل ريال مدريد أمام ميلان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، روديجير، فران جارسيا.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، داني سيبايوس، ماريو مارتين، إبراهيم دياز.

الهجوم: أردا جولر، إندريك فيليبي.