بروتوكول تعاون بين نادي مصري وليون الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي دينامو إف سي المصري شراكته مع نادي أوليمبيك ليون الفرنسي للتعاون معه في مجال تطوير ناشئي ومدربي كرة القدم بالنادي.

وأعرب هواكيم كوديوي، نائب رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي للعلاقات الخارجية، عن سعادته البالغة بشراكة ناديه مع نادي دينامو إف سي، كأول ناد مصري لافتا إلى أن ليون سيتكفل براعية المواهب الصغيرة من الناشئين وثقل خبرات مدربي النادي.

وقال كوديوي إن أوليمبيك ليون الفرنسي سيرعى مواهب ومدربي ديناموا، على غرار ما حدث مع عدد من الدول خارج أوروبا على مدار 12 عاما، مذكرا بأسماء نجوم كبيرة من السنغال غزوا كبرى الأندية العالمية، وكانوا نتاج هذا المشروع الكروي العملاق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقامه نادي دينامو إف سي، برئاسة عصام عبد المنعم، للاحتفاء بالشراكة مع نادي ليون، الذي يعد أحد اكبر 3 أندية في أوروبا بمجال رعاية الموهوبين.

وحضر المؤتمر الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، مندوب من السفارة الفرنسية بالقاهرة، وجولين نيهري، مدير قطاع الناشئين بنادي أوليمبيك ليون، وجوهان ليفين، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الفرنسي العملاق، إلى جانب نخبه من نجوم الكرة المصرية، من بينهم نجم مصر السابق علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، ومحمد صديق، نجم الزمالك والأهلي السابق، والإعلامي كريم حسن شحاته، مدير الكرة السابق بنادي البنك الأهلي، والإعلامي محمد الليثي، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.

وفي بداية المؤتمر أكد علي عصام عبد المنعم، حرصه الشديد على إبرام اتفاقية تعاون طويلة، لمدة 4 سنوات، مع نادي أوليمبيك ليون، على خلفية تجاربه الناجحة واللافتة، التي حققها العملاق الفرنسي في عدد من الدول الأفريقية والعربية، معربا عن سعادته أن ناديه، دينامو، كان صاحب السبق بين كل الأندية المصرية.

ولفت عبد المنعم إلى أن اختيار نادي أولمبيك ليون للتعاون، ليس فقط لمجرد كونه ثالث أفضل قطاع ناشئين على مستوى أوروبا، لكن الهدف الأساسي منح اللاعبين المميزين فترات معايشة، بالإضافة إلى قدوم مدير قطاع الناشئين وكشافي نادي ليون إلى مصر بشكل منتظم، 4 مرات سنويًا، لمتابعة ناشئي نادي دينامو، واختيار اللاعبين المميزين منهم، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مواهب لفتت نظر مسؤولي النادي الفرنسي، خلال متابعتهم لتدريبات فرق ناشئ نادي دينامو.

وأوضح أنه جرى استهداف إحدى كبرى الشركات الكروية العالمية، للتعاون معها، كونها تمتلك أكثر من 5 أندية أوروبية كبيرة، من بينها: ليون وكريستال بالاس الإنجليزي، فضلا عن أندية في بلجيكا وأمريكا.