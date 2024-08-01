Couples الدوري المصري.. قصة حازم إمام وزوجته قدرية التي بدأت في عمل خيري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يعتبر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وزوجته قدرية داوود من أكثر الثنائيات جذباً للجماهير الرياضية، نظراً لارتبطهما بأشهر العائلات الزمالكاوية في مصر.

وتحدثت قدرية داوود عن بداية تعرفها بلاعب الزمالك في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "صاحبة السعادة" :"كان في ملجأ في المعادي وكنا عايزين نستضيف شخصية مشهورة، وأعتذر وقتها مطرب، واقترحت عليهم نستضيف حازم إمام، رغم أني عمري ما شوفته على الشاشة أو اتفرجت على ماتش للزمالك وعائلتي كلها زملكاوية".

وأضافت :"أخذت رقمه وكلمته، ولا روحنا ملجأ ولا روحنا في الآخر أي حاجة، وهو استغرب جبت رقمه منين وطلع بينا صحاب مشتركين، وبعد فترة إتقابلنا أول مرة فى المهندسين بالعربيات صدفة بعد تمرين الزمالك، كان شكله وقتها غريب جداً ومتخفي علشان الجمهور، بعد مكالمات كتير اتعرفنا".

فيما علق حازم إمام علي قصتهم في نفس حلقة "صاحبة السعادة":"أخدت القرار لما بدأت أحس إني مهتم بيها وعايز أشوفها، ودماغنا قريبة من بعض جداً، وهي طيبة جداً ومش بتزن أنت لاعب وهتروح فين أنا معاك وأنا بحب اللي يريحني".

وعن قصة طلبها للزواج قالت قدرية داوود:"إحنا مكانش عائلة كروية، ولكن سألت بابا تعرف حازم إمام قالي اه قلتله هو ده اللي هيتقدملي، ويوم ما جالنا البيت النور قطع، وكان لابس سابوه بسبب إصابته في الأنكل، ولكن ربنا سترها واتفقوا على معاد الخطوبة".

وتزوج الثنائي في الثالث والعشرين من يوليو عام 2003، وأنجب الثنائي ثلاثة بنات وهم :" هايا، وتاليا ولولوا".

ورغم شهرة الثنائي وحب الجماهير لهم، الإ أن ظهور قدرية مع حازم إمام قليل للغاية، ولم تتواجد معه في مسيرته الكروية بسبب تراجع مستواه وتعرض الفارس الأبيض لمشاكل وأزمات حتى 2008 الأمر الذي دفعه للاعتزال بشكل نهائي في نفس العام.