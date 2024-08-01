الامارات | "أبوظبي إكستريم" يستقطب "نخبة الأبطال" في مبادلة أرينا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم، مؤتمراً صحفياً في مبادلة أرينا بأبوظبي، للإعلان عن استعدادات النسخة الخامسة من البطولة وتأكيد جاهزية الحدث، بحضور طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وثمانية من اللاعبين المشاركين في الحدث الرئيسي والحدث الرئيسي المشترك في البطولة، وهم أوريجاه فابير من الولايات المتحدة الأميركية نجم وبطل يو إف سي وخصمه البرازيلي بيبيانو فيرنانديز، اللذان يمثلان نزال الحدث الرئيسي، للجرابلنج، ورايرون جرايسي وماركوس كاروزينو اللذان يتنافسن في نزال الحدث الرئيسي للجوجيتسو، والبطلان بيدرو راماليو وماكس لينبالد، في الحدث الرئيسي المشترك للجوجيتسو بالإضافة إلى مينديز وبرنداو في الحدث الرئيسي المشترك لمنافسات الجرابلنج، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة المحلية والعالمية، مما منح اللاعبين فرصة للإجابة على أسئلة الصحافة ومحبي القتال، إذ أكدوا جاهزيتهم القصوى للمنافسات القادمة، والتي تُقام الجمعة، في مبادلة أرينا أبوظبي.

وشهدت الجلسة تصريحات حماسية بين نجوم النسخة الخامسة، حيث أكد كل منهم على استعداداتهم، وثقتهم في الفوز في النزالات المرتقبة.

وفي تصريح له خلال المؤتمر، قال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية عن استعدادات البطولة: «انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، في نشر الرياضة ودعمها، تأتي النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي إكستريم، لتؤكد مكانتها منصة عالمية رياضية مبتكرة، ونحن ملتزمون بمواصلة النجاح والتفوق الذي حققناه، ومستمرون بأجندة حافلة بالبطولات في الإمارات وحول العالم وكما أعلنا سابقاً، فإن النسخة السادسة من البطولة ستكون في أبوظبي أيضاً، خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، وبالتحديد في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم».

وقال أوريجاه فايبر: «سعيد بوجودي هنا في أبوظبي، مكان يعشق الجوجيتسو، مواجهة بيبيانو مرة أخرى، بعد حوالي 20 عاماً أمر مذهل، الجوجيتسو والمصارعة هما نفس الشيء بالنسبة لي، ولكن بالطبع بقواعد مختلفة، وأنا أمثل كلاهما، أذكر أن بيبيانو أسقطني في الدقيقة الأولى من مباراتنا باستخدام ساق واحدة، بينما كان يتدرب فقط على الجوجيتسو، ستكون المباراة ممتعة لمشاهدتها، بالتأكيد».

وقال بيبيانو «مواجهة فايبر هنا في أبوظبي هي حلم تحقق، لم أكن أتصور أن ألعب ضده مرة أخرى، لذا أنا ممتن على هذه الفرصة، الجوجيتسو غيرت حياتي ويمكن أن تغير حياة الجميع».

وأشار تشاد مينديز «المصارعة كانت مصدر قوتي طوال حياتي، ومهاراتي في النزال أصبحت بأعلى المستويات في كل مرة أنافس فيها، وكنت أمارس الجودو، حتى قبل أن أبدأ مسيرتي في عالم الفنون القتالية المختلطة، كما أنني أشعر بثقة كبيرة في المستوى الذي وصلت إليه في تقنيات السحب والهجوم، ومتحمس لأن أكون هنا للمنافسة، سأستخدم قوتي ومهاراتي لتحقيق الفوز خلال المباراة».

وقال دييجو برنداو «خضت نزالاً للفنون القتالية المختلطة في روسيا مؤخراً، كنت جاهزاً ومتدرباً، عندما تواصل معي منظمو أبوظبي إكستريم، لا أتناول الكثير من الطعام، لذا أنا دائماً قريب من وزني، ولا أعاني تأثير السفر أيضاً؛ لذا أنا على أتم الاستعداد للنزال، ومتحمس لنزالي مع تشاد، حتى وإن كان في وقت قصير، أحب أن أختبر قدراتي ومهاراتي».

وأشار رايرون جرايسي «أحب نظام وقواعد بطولة أبوظبي إكستريم، النزال في القفص يعني أنه لا يوجد مجال لتجنب القتال أو التوقف، ومع تواجد الجولات القصيرة، تحتاج إلى النزال بسرعة ولا مجال للتأخير، إذ يمكنني فقط التحكم في مقدار الجهد الذي أبذله خلال النزال وهذا ما أهدف إليه».