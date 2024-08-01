شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن استعادة الانتصارات أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، ضيفاً ثقيلاً على نظيره سموحة، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دورى NILE، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصرى بهدفين نظيفين.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 31 مباراة، حيث فاز المصرى تحت القيادة الفنية لعلى ماهر فى 15 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الفريق السكندري في 12 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.

وكان النادي المصري قد تعرض للهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الأهلي بهدف نظيف، كما خسر سموحة في الجولة الماضية أمام مودرن سبورت بثلاثية نظيفة.

ويسعى النادي المصري لاستعادة مسار الانتصارات في الدوري وذلك للحفاظ على تواجده في المركز الثالث بالمربع الذهبي، في ظل المطاردة المستمرة من مودرن سبورت للنادي البورسعيدي على هذا المركز، بينما يسعى سموحة لتحسين أوضاعه في جدول المسابقة والخروج بنتيجة إيجابية أمام المصري بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في المباراة الماضية.