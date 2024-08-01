إبراهيم حسن: كوكا وإبراهيم عادل من العناصر الأساسية لحسام.. والنني قائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، سعادته بتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أبارك للمنتخب الأولمبي للفوز على إسبانيا وتصدر المجموعة، وتواصلت مع محمد بركات المشرف على المنتخب لتهنئته".

وأضاف: "وطالبته بتوصيل رسالة إلى اللاعبين وهي أن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن يتابع الجميع، وكوكا وإبراهيم عادل من العناصر التي اختارها حسام، والأول شارك معنا بصورة أساسية".

وأتم إبراهيم تصريحاته: "محمد النني لا يحتاج رسالة خاصة، لأنه لاعبا كبيرا وقائد يساعد المنتخب الأولمبي وبعد اختيار القائمة السابقة، تواصل معه وأخبرته أن عدم وجوده في المعسكر لا يعني استبعاده للأبد".

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