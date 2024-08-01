إبراهيم حسن يكشف تعديلا في موعد معسكر منتخب مصر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تعديلا في موعد انطلاق المعسكر المقبل للفراعنة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة مواعيد الدوري المصري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "معسكر منتخب مصر المقبل، سينطلق يوم 25 أغسطس، لأن الدوري سينتهي يوم 18 من نفس الشهر، واللاعبون سيحصلون على راحة أسبوع، لهذا من الصعب انطلاق المعسكر يوم 2 سبتمبر، لأنهم لن يكونوا جاهزين بدنيا، لذلك ينطلق المعسكر يوم 25 لتجهيزهم".

وأتم إبراهيم تصريحاته: "لابد من إعادة مواعيد الدوري المصري بشكلها السابق، بخصوص بداية المسابقة ونهايتها، ويجب أن "نرحم" اللاعبين من الضغط البدني".

ويواجه منتخب مصر الرأس الأخضر وبوتسوانا، يومي 6 و10 سبتمبر، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

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