تغيير في الدفاع.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محمد عبد المنعم مدافع الفريق من قائمة لقاء البنك، كذلك الجنوب أفريقي بيرسي تاو ، فيما يعود أحمد عبدالقادر للقائمة مرة أخرى.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ"الخليج 365"، اختيارات كولر لمواجهة اليوم، إذ يستمر محمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يحل ياسر إبراهيم في قلب الدفاع بدلا من عبدالمنعم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة البنك الأهلي، كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

خط الوسط، أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم، رضا سليم، حسين الشحات، وسام أبو علي

اقرأ أيضًا:

"بلاش تستفز جمهورك وتبوس تيشرت الأهلي".. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة قوية لإمام عاشور