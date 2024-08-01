"فرد من الجهاز".. إبراهيم حسن يتحدث عن دور محمد صلاح في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن دور محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع لاعبي المنتخب، مشيرا إلى أنهم يتعاملون معه كفرد من الجهاز الفني.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح لاعب ذو عقلية مختلفة ونتعامل معه كفرد من الجهاز الفني وعلاقتنا بجميع اللاعبين واحدة، كما أن معظم بطولات مصر تحققت مع المدرب المصري، وحسام حسن كان مشاركا في معظمها".

وأَضاف: "كرة القدم تغيرت في العالم كله، وشاهدنا مفاجآت في أفريقيا كبيرة، مثل أن موريتانيا التي توجد معنا في مجموعة تصفيات أمم أفريقيا، فازت على الجزائر، و منتخب كاب فيردي تعادل معنا".

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