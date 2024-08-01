شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لزيادة رصيده أمام البنك الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ17 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

ويستمر غياب علي معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في المقابل يبحث طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى عن الخروج بنتيجة إيجايبة أمام حامل لقب الدوري المصري الليلة ساعياً لتكرار نتيجة الدور الأول بين الفريقين والتي انتهت بفوز البنك الاهلى برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وطالب طارق مصطفى لاعبيه باستغلال حالة الإجهاد التي يعانى منها لاعبو الأهلى من جراء المشاركات المتتالية لتحقيق نتيجة إيجايبة تساهم في الهروب من فخ الهبوط للقسم الثانى.