شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتمسك بالاعتماد على الشباب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يتمسك البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك بخطته بمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الشباب للوقوف على مستواهم الفني والبدنى ومدى قدرتهم على تطعيم وإفادة الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويؤمن جوميز باستمرار الاعتماد على اللاعبين الشباب لإكسابهم الثقة اللازمة ومنحهم أكبر فرصة من الاحتكاك، خاصة أن الفترة الحالية هي الأنسب لتنفيذ خطته، في الوقت الذى فقد فيه الفريق الأبيض المنافسة على لقب الدورى وضمان مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ويكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة الجونة بالدوري المصري بحثاً عن استعادة الانتصارات بعدما خسر الفارس الأبيض مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف .

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الجونة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.