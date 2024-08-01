شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس، بنظيره البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى دوري nile.



8 مباريات جمعت الاهلى والبنك الاهلى

تاريخ مواجهات الأهلى والبنك

التقى الأهلى مع البنك الأهلى في 8 لقاءات قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

انتهت أول مباراة جمعت الفريقين بالتعادل السلبى فيما انتهت آخر مباراة جمعت الاهلى والبنك بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ17 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

ويستمر غياب علي معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في المقابل يبحث طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل لقب الدوري المصري الليلة ساعياً لتكرار نتيجة الدور الأول بين الفريقين والتي انتهت بفوز البنك الأهلى برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وطالب طارق مصطفى لاعبيه باستغلال حالة الإجهاد التي يعانى منها لاعبو الأهلى من جراء المشاركات المتتالية لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في الهروب من فخ الهبوط للقسم الثانى.