للتحريض على سحب الفريق .. توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه على معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، عن عقوبات مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي جمعت بينهما لحساب لقاء مؤجل من الجولة الـ19 من مسابقة بطولة الدوري المصري.

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على الأهلي وسيراميكا وذلك لتأخر نزول الفريقين لمدة 6 دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة، ما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا وقيمتها 100 ألف جنيه وذلك للتحريض على سحب الفريق.

إيقاف خالد عبدالنبي أحمد الجرحاوي المدير الإداري للنادي مباراة واحدة وتوقيع غرامة عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك للطرد بعد المباراة للاعتراض على الحكم.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة، ما أدى إلى تعطل المباراة.