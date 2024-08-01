10 غيابات تضرب الاهلي في مباراة البنك بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قبل مواجهة البنك، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن النادي الاهلي في مباراة البنك اليوم عشر لاعبين وهم بيرسي تاو ومصطفى مخلوف ومحمد عبد المنعم بسبب الرؤية الفنية للسويسري مارسيل كولر.

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كما يغيب علي معلول، وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية، ومحمود متولي بسبب الإصابة، ويغيب أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزة علاء بسبب تواجدهم مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية على حساب سيراميكا كيلوباترا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها المارد الأحمر من 29 مباراة، فيما يأتي خلفه بيراميدز برصيد 70 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للأحمر.