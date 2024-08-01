كولر يطيح بالأجنبي الرابع من الاهلي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الإطاحة بلاعب أجنبي جديد من قائمة الفريق في الموسم الجديد.

وكان كولر قد قرر رحيل أنتوني موديست عن الاهلي، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، كما قرر خروج الثنائي أليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإعارة في الدوري السعودي والتونسي.

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وطالب كولر إدارة النادي الاهلي بضرورة رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن قائمة الفريق في الموسم الجديد، وذلك لعدم حاجته إلى خدماته خلال الفترة القادمة، ولرغبة المدرب السويسري في ضم لاعب أجنبي بدلًا منه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستبعد المدرب السويسري مارسيل كولر، الجنوب إفريقي بيرسي تاو من قائمة الاهلي التي تستعد لمواجهة البنك اليوم، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.