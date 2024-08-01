مفاجأة صادمة.. موقف صفقات الاهلي والزمالك الجديدة من السوبر الإفريقي

فجر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة صادمة بشأن الصفقات الجديدة للاهلي والزمالك وموقفها من بطولة السوبر الإفريقي القادم.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” يوم 27 سبتمبر الجاري موعدًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

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وقال حسين في تصريحات تليفزيونية: “الأمور واضحة من حيث إنه لن يتم فتح تسجيل القوائم للأندية إلا بعد انتهاء الدوري وكأس مصر، وأصبح شرطًا أساسيًا إنهاء البطولات المحلية؛ وذلك من أجل فتح قائمة الموسم الجديد”.

واختتم: “في الموسم الماضي كان هناك استثناء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتم فتح باب القيد، ولكن الآن لم يصدر قرار بإلغاء بطولة كأس مصر 2024، والأمر يرتبط بالشركة الراعية ولابد من انتهاء تلك البطولة حتى يتمكن الأهلي والزمالك من قيد الصفقات الجديدة، ومشاركتها في السوبر الإفريقي”.

يُذكر أن النادي الأهلي يشارك في بطولة السوبر الإفريقي على اعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم الأخير، فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.