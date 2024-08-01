بعد وفاة لاعب غرقا.. نادي الترسانة يعلن الحداد وتعليق الأنشطة والفعاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الترسانة الحداد لمدة 3 أيام وتعليق كافة الأنشطة والرياضيات، بعد وفاة لاعب الملاكمة تامر حمزة، غرقا في حمام السباحة الخاص بالنادي.

وكتب الحساب للنادي على موقع "فيسبوك": "يعلن نادى الترسانة الرياضي، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، الحداد 3 أيام، لرحيل لاعب الملاكمة مواليد 2008 بنادي الترسانة تامر حمزة، مع تعليق كافة الأنشطة والفعاليات خلال تلك الفترة".

وتوفي تامر حمزة لاعب الملاكمة بنادي الترسانة، عن عمر 17 عاما، بعد غرقه في حمام السباحة بالنادي وتوقف عضلة القلب.

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