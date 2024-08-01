"هل يتم إلغاء البطولة؟".. عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن فتح باب القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بشأن موعد فتح باب القيد للموسم الجديد، مؤكدا أن الفرق التي ستشارك في كأس السوبر المصرية هو بطل الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة والشركة الراعية تختار أحد الفرق.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "etc": "لن يتم فتح تسجيل القوائم للأندية إلا بعد انتهاء الدوري وكأس مصر".

أضاف: "أصبح شرط أساسي إنهاء البطولات المحلية لفتح قائمة الموسم الجديد وهو قرار من فيفا، وفي الموسم الماضي كان هناك استثناء من جانب الاتحاد الدولي، وحتى الآن لم يصدر قرار بإلغاء بطولة كأس مصر، والأمر يرتبط بالشركة الراعية".

وأوضح: "لن يتم فتح باب القيد قبل إنهاء البطولات المحلية دوري وكأس مصر، وإلغاء بطولة الكأس سيكون خسارة مالية كبيرة وهو من أحد الموارد المالية، وأما أن يتم إقامة كأس مصر قبل يوم 2 سبتمبر، وإلا سوف يتم إلغاء البطولة تمامًا".

وأكمل: "لابد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة، من أجل الاتفاق على هذا الملف، لا يوجد عندي شيء أقوله، لابد من وجود إتفاق حول المواعيد المناسبة لبطولة كأس السوبر المصري، خصوصا في ظل وجود أجندة دولية لمنتخب مصر".

وتابع: "لابد من الاستقرار بشكل رسمي بين رابطة الأندية وفرق الدوري حول شكل المسابقة في الموسم المقبل، وحتى لو تم تغيير الشكل هناك أندية تشارك في إفريقيا وسيكون هناك مؤجلات بالطبع، والاتحاد السعودي أعلن أنه سيقوم بالاعلان عن جدول مسابقاته على 5 مراحل في ظل كثرة الارتباطات الدولية، وكنا نقوم بالاعلان عن جدول الدوري على مراحل في ظل ارتباطات الأندية الإفريقية مع كثرة المؤجلات، مؤكدا أنه من الممكن تعديل موعد لقاء الزمالك والجونة".

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