الترجي التونسي يعلن عودة يوسف البلايلي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الترجي التونسي، عودة الجزائري يوسف البلايلي، مرة أخرى لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب في صفوف مولودية الجزائر في الموسم الماضي، حيث حاول النادي الجزائري الاحتفاظ باللاعب قبل أن يتمسك بالعودة لبطل تونس.

وكشف نادي الترجي، في بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن "البلايلي" صاحب الـ32 عامًا وقّع لمدة عامين أي حتى 2026، ليعود من جديد أملاً في حصد الألقاب المحلية والقارية.

ولعب "البلايلي" في صفوف الترجي التونسي خلال مناسبتين من قبل بداية من عام 2012 وحتى 2014، ثم 2018 وحتى 2019، وحقق معهم العديد من الألقاب سواء محلية أو قارية يأتي من أبرزها الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين خلال موسمي (2017 - 2018) (2018-2019).

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