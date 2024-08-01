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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور حمزة تامر لاعب الملاكمة بعد غرقه في نادي الترسانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالخميس، 01 أغسطس 2024 11:41 ص
شهد حمام السباحة داخل نادي الترسانة أمس الأربعاء غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالنادي، خلال أداء تدريبات استشفاء فريقه
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.
وينشر الخليج 365 عدد من الصور الخاصة باللاعب الحمزة تامر لاعب الملاكمة الغارق فى حمام سباحة الترسانة أمس، والذى تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة لمحاولة انعاش قلبه الا انه فارق الحياة.
اللاعب مع زملاؤه
حمزة تامر
لاعب الملاكمة
الحمزة تامر
الحمزة تامر
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