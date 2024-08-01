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ننشر صور حمزة تامر لاعب الملاكمة بعد غرقه في نادي الترسانة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 01 أغسطس 2024 11:41 ص

شهد حمام السباحة داخل نادي الترسانة أمس الأربعاء غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالنادي، خلال أداء تدريبات استشفاء فريقه

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وينشر الخليج 365 عدد من الصور الخاصة باللاعب الحمزة تامر لاعب الملاكمة الغارق فى حمام سباحة الترسانة أمس، والذى تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة لمحاولة انعاش قلبه الا انه فارق الحياة.

 

اللاعب مع زملاؤه
اللاعب مع زملاؤه

 

حمزة تامر
حمزة تامر

 

لاعب الملاكمة
لاعب الملاكمة
الحمزة تامر
الحمزة تامر

 

الحمزة تامر
الحمزة تامر

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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