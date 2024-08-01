مفاجأة في سبب خروج بيرسي تاو من قائمة الاهلي لمباراة البنك

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استبعاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو من قائمة الفريق لمباراة البنك الاهلي.

وقرر كولر خروج تاو، وذلك بعد أن طلب اللاعب الجنوب إفريقي ذلك الأمر، بحجة أنه يعاني من إجهاد عضلي، فوافق كولر وذلك لوجود أكثر من لاعب بديل له في خط الوسط.

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ويلتقي اليوم المارد الأحمر نظيره البنك الاهلي في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 31 مباراة.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي خروج بيرسي تاو من قائمة الفريق في الموسم الجديد، وذلك لرغبته في ضم بديل أجنبي له.