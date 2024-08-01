نجم ريال مدريد الأسبق يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكولومبي خاميس رودريجيز، من العودة إلى الدوري الإسباني من جديد خلال الموسم الجديد.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن رودريجيز قريب من الانتقال إلى صفوف فريق رايو فاليكانو الإسباني في الموسم الجديد”.

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وأضافت الصحيفة: “رايو فاليكانو يسعى لعمل طفرة في الموسم الجديد وذلك من أجل الاحتفالية بمئوية تأسيس النادي”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “هناك منافسة شرسة بين فاليكانو وعدة أندية أوروبية أخرى، وذلك من أجل ضم النجم الكولومبي خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في الفترة الأخيرة”.

وكان روديجيز قد قاد منتخب بلاده كولومبيا في التأهل لنهائي كأس أمريكا الجنوبية، إلا أنه تلقى الهزيمة في المباراة النهائية من الارجنتين على يد رفقاء ميسي.

ولعب روديجيز مع فريق ساو باولو البرازيلي في آخر تجاربه، ورحل عنه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو الآن بدون ناد.