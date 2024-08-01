بيراميدز يقترب من ضم صفقة الاهلي والزمالك المنتظرة

دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات قوية من النادي الإسماعيلي، وذلك من أجل ضم عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وعرض مسئولو بيراميدز على مسئولي الإسماعيلي مبلغ مليون و500 الف دولار؛ وذلك من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

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وكان الاهلي والزمالك قد دخلوا في مفاوضات لضم عمر الساعي من النادي الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في ظل رغبة كل نادي في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة في الموسم الجديد.

وضم النادي الاهلي يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري، وذلك لتدعيم مركز خط الدفاع في الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد، وذلك لاحتمالية رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الخارجي.

فيما لم يضم مسئولي الزمالك حتى الآن أي صفقات جديدة، وذلك بعد أن أنهى مسئولو النادي أزمة القيد المفروضة على النادي بسبب قضية المغربي خالد بوطيب.