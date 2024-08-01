موقف الأهلي من العرض الفرنسي لرحيل محمد عبد المنعم

حسمت إدارة النادي الاهلي موقفها من العرض الفرنسي لرحيل محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

ووصل محمد عبد المنعم عرضًا من نادي نيس الفرنسي في الأيام القليلة الماضي، إلا أن مسئولو الأحمر رفضوا العرض بسبب ضعف المقابل المادي له.

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وعرض النادي الفرنسي مبلغ 2 مليون دولار لضم محمد عبد المنعم من الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فيما تطلب إدارةا لأحمر 5 مليون دولار على الأقل من أجل الموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة القادمة.

من جانبه أبلغ محمد عبد المنعم، إدارة النادي الاهلي برغبته في خوض تجربة احتراف خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل صغر سنه ووصول أكثر من عرض له للرحيل عن الفريق خلال الفترةا لقادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 31 مباراة.