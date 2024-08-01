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شاهد هدف محمد صلاح في شباك أرسنال في الجولة التحضيرية للموسم (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الفوز على أرسنال بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم، ضمن منافسات الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك المحترف المصري محمد صلاح في فوز فريقه على أرسنال، وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف فابيو الهدف الثاني في الدقيقة 34، وقلص أرسنال الفارق، في الدقيقة 40 عن طريق كاي هافيرتز.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في ثالث مباريات الجولة التحضيرية، عقب الفوز بهدف نظيف على ريال بيتيس في الجولة الأولى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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