إيقاف عقد الشراكة والرعاية.. قرار عاجل من حسين لبيب في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، التراجع عن قرار التعاقد مع راعي جديد للشراكة في قطاع الأكاديميات والبراعم بالنادي الأبيض.

واتفق مجلس إدارة نادي الزمالك، مع أحد الرعاة والمستثمرين في الفترة الماضية، على تولي أكاديميات النادي وقطاع البراعم، مقابل 6 مليون جنيه في الموسم.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن رئيس نادي الزمالك، قرر إيقاف عقد الشراكة والرعاية مع المستثمر الجديد، بعد الحصول على عروض بمبالغ مالية أكبر.

وأوضح المصدر، أن النادي الأبيض، مازال يدرس بعض العروض الأخرى، وسوف يتخذ القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، في ظل سعي النادي لإيجاد موارد مالية للخروج من الأزمة المادية الحالية.

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