"يشعر بالضيق".. شبانة يكشف حقيقة تهديد كولر بالرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة تهديد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالرحيل عن الأحمر، في الفترة المقبلة.

وقال محمد شبانة خلال برنامجه عبر قناة "etc": "كل ما يُقال عن تهديد مارسيل كولر بالتهديد بعدم الاستمرار مع الأهلي أمر غير صحيح وأخبار مضروبة، والمدرب السويسري متمسك بالبقاء وأعلن من قبل رغبته في استكمال مسيرته".

أضاف: "قد يكون لدى كولر حالة ضيق بسبب عدم حسم الصفقات لكنه سعيد في النادي وبالبطولات التي يُتوج بها مع الأهلي".

أوضح: "الأهلي رفض التفريط في محمد مجدي أفشة، بعدما تلقى اتصالات من بعض الوسطاء لضمه لأحد الأندية السعودية بسبب ضعف المقابل المالي، بالإضافة لرغبة كولر في بقائه".

وأكمل: "رضا سليم لن يرحل عن الأهلي، وكولر متمسك بالإبقاء عليه، واللاعب بدأ يظهر بشكل جيد في المباريات الأخيرة، والمدرب يريد ضم لاعب خط وسط وظهير أيسر، ومهاجم أجنبي آخر بجانب وسام أبوعلي، وكذلك جناح آخر في ظل تراجع مستوى بيرسي تاو".

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