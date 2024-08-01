شبيه يورجن كلوب يثير الجدل من جديد.. ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشخص يشبه الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، ويرتدي هذا الشخص سترة عليها شعار نادي شاختار الأوكراني.

وظهر الشبه واضحا بين هذا الشخص ويورجن كلوب، وذلك في لون الشعر واللحية والنظارة، وأثارت هذه الصورة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الشخص.

ففي يوليو 2022، التقطته عدسات الكاميرات على خط تماس مباراة شاختار دونيتسك مع آر بي لايبزيج، وكان يحتضن أحد لاعبي الفريق محتفلا بهدف شاختار.

ونشر الصحفي رونان مورفي المتخصص في سوق الانتقالات، آنذاك، صورة شبيه كلوب، وذكر أنه إيجور يوفيسيفيتش أحد أعضاء الجهاز الفني لشاختار، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار".

ورحل كلوب عن ليفربول، في نهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات داخل النادي الإنجليزي، وقاد الفريق في 334 مباراة، فاز في 208 مباريات، وتعادل في 78 مباراة، وخسر 47 مباراة.

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