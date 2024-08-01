شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن التفوق على أهلى جوزيه الليلة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، عن تحقيق رقم قياسى جديد عندما يواجه البنك الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 في دوري nile.

الفوز الـ18 على التوالى

ويسعى كولر لتحقيق الفوز الـ18 على التوالي للانفراد بالرقم القياسى في الفوز المتتالى، بعدما نجح في معادلة الرقم المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي في تحقيق أطول سلسلة انتصارات، بعد الوصول للانتصار رقم 17 على التوالي عقب الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة بالجولة المؤجلة من الأسبوع الـ19 من عمر الدوري.

وكان مانويل جوزيه صاحب أطول سلسلة انتصارات بعدد مباراة في موسم 2004 / 2005، قبل أن يعادل كولر رقم جوزيه كثاني مدرب صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الأهلي.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.