شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى أولمبياد باريس.. برونزية السيد وصدارة المنتخب الأولمبي وتعادل اليد والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 27 يوليو وحتى 11 أغسطس الجارى، مشاهد مضيئة للبعثة المصرية على صعيد رياضات مختلفة مثل السلاح وكرة اليد وتنس الطاولة .

ويرصد الخليج 365 أبرز المشاهد المضيئة كالتالى :

تتويج محمد السيد ببرونزية السلاح

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.



تعادل منتخب اليد مع صاحب الأرض

كما استطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق التعادل مع نظيره الفرنسى بنتيجة 26-26، فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل، ليحتل المركز الثالث فى مجموعته برصيد 3 نقاط و يقترب من التأهل إلى الدور الثانى .

صدارة المنتخب الأولمبي

من أبرز العلامات المضيئة تصدر المنتخب الأولمبي مجموعته برصيد 7 أهداف وتأهله لمواجهة باراجواي في دور الثمانية وتحقيق الفوز على بطل أوروبا منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف ومن قبلها الفوز على أوزباكستان والتعادل مع جمهورية الدومينيكان.

تأهل عمر عصر إلى ربع نهائى منافسات تنس الطاولة

كرر البطل المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة، إنجازه السابق في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالتأهل إلى ربع نهائي دور الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس 2024.

وفاز عمر عصر على لاعب كازاخستان كيريل جيراسيمينكو في دور الـ 16 بنتيجة 4-2، ليصعد إلى دور الثمانية.