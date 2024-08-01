شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعلن الحداد على لاعبه الغارق 3 أيام ويُعلق كافة الأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الترسانة الحداد على غرق لاعبه الحمزة تامر علي علي لاعب الملاكمة مواليد ٢٠٠٨ بنادي الترسانة ، مع تعليق كافة الأنشطة والفعاليات خلال تلك فترة الحداد.

وجاء بيان نادي الترسانة كالتالي:

"يعلن نادى الترسانة الرياضى، برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، الحداد 3 أيام، لرحيل لاعب الملاكمة مواليد ٢٠٠٨ بنادي الترسانة الحمزة تامر علي علي، مع تعليق كافة الأنشطة والفعاليات خلال تلك الفترة".

وشهد حمام السباحة داخل نادي الترسانة أمس الأربعاء غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالنادي، خلال أداء تدريبات استشفاء فريقه

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وينشر الخليج 365 عدد من الصور الخاصة باللاعب الحمزة تامر لاعب الملاكمة الغارق فى حمام سباحة الترسانة أمس، والذى تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة لمحاولة انعاش قلبه الا انه فارق الحياة.